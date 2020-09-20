شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0٫67 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق المؤشر إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫55 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط