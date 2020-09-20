شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 6009 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اغلق المؤشر أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 6150 ثم 6400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,955 وبين مستوى المقاومة هو 6,074 نقطة