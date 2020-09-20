شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 9942 نقطة، وفي ظل استمرار الدعم الايجابي المقدم من خلال مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 10000 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة عند 10250 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة خاصة الأسبوع الحالي

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,898 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,968 نقطة