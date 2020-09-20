شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يبدأ من 32 والبلطي 11.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 20-9-2020 استقراراً في سوق العبور للجملة حيث سجل البلطي المزارع "2". 11.5 – 12.5 جنيه للكيلو، و البلطى المزارع "1" سجل 13-15 "، وسجل البلطي الاسواني 17-37 جنيها، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيه.

واستقرت ، أسعار البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،.

ويترواح سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها،. سجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس،

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها ،.

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