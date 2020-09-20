شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة 8.72، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% بما يعادل 0.02 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.72، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.16.