شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأسماك (6050) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 44.45، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 8.70% بما يعادل 4.10 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بعد بحث السهم عن قاع صاعد بتداولاته السابقة ليحاول اكتساب الزخم الإيجابي اللازم للحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 44.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.45 ومستوى المقاومة 57.50.