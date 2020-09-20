الجزيرة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.58% بما يعادل -0.08 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولات أعلى مستوى الدعم 13.39، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 15.46 إلى 10.04)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.39، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 14.30 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.39 ومستوى المقاومة 14.30.
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