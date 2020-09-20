الاقتصاد

أرامكو السعودية يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 20-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وأخيراً وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة 36.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 37.50، طيلة استقراره أعلى مستوى.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 37.50.

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