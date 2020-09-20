شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 0.14 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع استعادة تعافيه.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.10، ليستهدف مستوى المقاومة 22.80 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.10 ومستوى المقاومة 21.80.