شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.32% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط والقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.98 ومستوى المقاومة 13.00.