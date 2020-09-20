شكرا لقرائتكم خبر عن نادك يصعد بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 20-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم نادك (6010) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 0.15 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك ضعف أحجام التداول الملحوظ، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.85، ليستهدف مستوى المقاومة 35.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.85 ومستوى المقاومة 34.40.