رقم هائل .. “أبل” تفقد نصف تريليون دولار في 12 جلسة

المناطق - الرياض

انخفضت أسهم “أبل” عملاق التكنولوجيا الأمريكية، خلال 12 جلسة تداول فقط، أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتنزف أكثر من نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية.

وهبطت أسهم “أبل” بنسبة 22.6 في المائة من أعلى مستوى قياسي لها خلال اليوم عند 137.98 دولارا من 2 سبتمبر، وخسرت الشركة 532 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وجاء التراجع السريع لشركة أبل بعد ارتفاعها الهائل في أغسطس قبل تقسيم الأسهم بنسبة 4 مقابل 1، في حين جاءت الخسائر الفادحة أيضا لأن حدث منتجات أبل الأخير – الأول في عام 2020 – لم يرق إلى مستوى التطلعات.

ويأتي هبوط أسهم الشركة في الأسابيع القليلة الماضية أيضا وسط عمليات بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا، حيث ابتعد المستثمرون عن الشركات الرائدة في السوق.

إلى ذلك انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 10 في المائة من أعلى مستوى له.