شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لـ«الواحة كابيتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت «الواحة كابيتال»، عن تعيين أحمد خليفة المهيري، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 خلفاً لعمرو المنهالي.

وخلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للواحة كابيتال، نفذ عمرو المنهالي استراتيجية تحوّل فريدة، مما ساهم في استمرارية مسيرة النجاح للشركة. وينضم أحمد خليفة المهيري إلى الواحة كابيتال قادماً من «مجلس أبوظبي للاستثمار»، حيث شغل مديراً في دائرة الاستثمارات المباشرة، وكان يعمل سابقاً في قطاع الاستثمار الأسهم لدى «جهاز أبوظبي للاستثمار» وهو عضو مجلس إدارة «شركة أبوظبي الوطنية للفنادق».

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