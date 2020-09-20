65 % مـن التداولات تتركز فـي أسهـم 5 شركات

شهدت أسواق الأسهم المحلية منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، سيولة استثنائية مليارية، تركزت على أسهم منتقاة في قطاعات البنوك والطاقة والعقار والاستثمار، حيث استحوذت 5 شركات وهي «أدنوك للتوزيع» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار العقارية» على 65% من تعاملات المستثمرين منذ بداية الشهر.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” على بيانات التداولات في سوقي دبي وأبوظبي، استحوذت «أدنوك للتوزيع» على 29% من سيولة السوقين، لتتصدر بذلك الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة ب 4.1 مليار درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 8.44% إلى 3.47 درهم منذ بداية الشهر وهي أعلى مستويات للسهم منذ الإدراج.

وشهد سهم «الإمارات دبي الوطني» سيولة قوية بلغت نحو 1.7 مليار درهم، شكلت 12.1% من إجمالي السيولة، وكان السهم قد شهد في جلسة الخميس الماضي تداولات بنحو 1.1 مليار درهم وارتفع السهم بنسبة 1.85% إلى 11 درهماً من بداية سبتمبر.

أما سهم «أبوظبي الأول» فشهد سيولة قوية بلغت 1.26 مليار درهم، مشكلةً نحو 9% من سيولة المتعاملين في السوقين، وتراجع سعر السهم بنحو 2.62% إلى 11.16 درهم.

صفقات كبرى

وبلغت سيولة المستثمرين في السوقين من بداية سبتمبر حتى نهاية جلسة الخميس 17 الجاري والتي تشمل الصفقات الكبرى في السوقين وتداولات الشركات الخاصة، نحو 14.1 مليار درهم، بتداول 8.04 مليار سهم، حيث بلغت سيولة سوق دبي 5.16 مليار درهم، بينما بلغت سيولة سوق أبوظبي 8.9 مليار درهم. وشهد سهم «العالمية القابضة» نمواً قوياً في السيولة منذ بداية الشهر، حيث استقطب نحو 1.1 مليار درهم من تداولات المستثمرين، وسجل السهم تراجعاً هامشياً بلغ 0.32% ليغلق عند 37.78 درهم.

واستحوذ «الدار العقارية» على 7.2% من السيولة بنحو 1.02 مليار درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.97% ليغلق عند 2.07 درهم.