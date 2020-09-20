وسطاء ائتمان يلاحقون «التارجت» على حساب أخلاق المهنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

يبدو أن ضعف الطلب على الائتمان في ظل تبعات كوفيد -19 وحالة الترقب مع المتغيرات والتطورات المتسارعة جعلت المنافسة بين وسطاء القروض المصرفية تستعر بصورة أكبر على عملاء البنوك الراغبين في الحصول على قروض جديدة، إذ بات من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض وسطاء البنوك تناسوا أخلاقيات المهنة، واختاروا تجاهل قواعد العمل المتعارف عليها سعياً وراء الوصول إلى «التارجت» المستهدف بأي وسيلة متاحة.

قال أحد عملاء البنوك ل«الخليج» إنه توجه إلى أحد البنوك العاملة في الدولة لطلب قرض وتواصل مع رقم البنك الأرضي سعياً لمعرفة الشروط وسعر الفائدة على القرض وبعد أن تحدث إلى أحد موظفي البنك المعنيين بالائتمان اتفقا على أن يرسل له العرض موضحاً تفاصيل القرض وسعر الفائدة أو المرابحة عليه، وبعدها بدأ الموظف التواصل معه باستخدام هاتفه المحمول هذه المرة لمتابعة الأمر، وعندما أبدى العميل تردداً في تقديم طلب القرض لارتفاع سعر الفائدة عن المستوى الذي يراه مناسباً، تفاجأ بأن الموظف بدأ يعرض عليه إمكانية أن يقدم له عروضاً من بنوك أخرى.

وبالفعل تواصل معه أكثر من مرة بعروض من بنوك أخرى يفترض أنها منافسة للبنك الذي يعمل فيه، الأمر الذي أثار استغراب العميل ودفعه للتساؤل عن مدى مشروعية ما يقوم به هذا الموظف. ولم تكن هذه هي الحالة بالوحيدة من نوعها، إذ بات من اللافت تكرار مثل هذه الممارسات، فيما يعكس نوعاً من المطاردة للعملاء في ظل تراجع مستويات الطلب، ويوحي بأن هناك ربما نوعاً من الاتفاق بين موظفي البنوك المختلفة حول تشارك في العمولات والتارجت، بحيث لا يضيع أحدهم فرصة الحصول على عميل سواء للبنك الذي يعمل فيه أو لبنك يعمل فيه زملاء آخرون بينهم على ما يبدو ترتيبات تشارك خاصة.

ممارسات غير سليمة

وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي إنه من المهم التفرقة هنا بين موظف البنك نفسه وبين الوسيط الخارجي المتعاقد مع البنك سواء على أساس التعهيد. وأكدت أنه في حال ثبت أن هناك بالفعل مثل هذا النوع من الممارسات من قبل موظف البنك أو الموظف من شركة الوساطة الذي يتعين عليه فقط بموجب تعاقد شركته مع البنك أن يروج لمنتجات هذا البنك وخدماته، فتكون هذه مخالفة بينة ليس فقط لشروط التعاقد ولكن لأخلاقيات المهنة. وأكدت أن البنك لا يكون مسؤولاً في هذه الحالة عن الاتفاقيات الجانبية التي يمكن أن يعقدها موظفون في البنوك بين بعضهم البعض، بل وتعتبر هذه الممارسات إساءة مباشرة للبنك وتضر بسمعته ومصالحه. وقالت إنه من المهم أن يعي العميل أن هذه الممارسات غير سليمة وعليه الإبلاغ عنها، حيث تتنافى وأخلاق المهنة المتعارف عليها.

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مساءلة قانونية

وقال الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر إنه ليس من حق موظف البنك أو الوسيط الذي يعمل مع أحد البنوك الترويج لمنتجات وخدمات بنوك أخرى مؤكداً أن هذه مخالفة صريحة لشروط العمل والتعاقد وانتهاك صارخ لأخلاقيات المهنة، ما يترتب عليه مساءلة قانونية. وأضاف: قد تكون هناك بعض الحالات التي يتفق فيها موظفو بنوك مختلفة على التعاون للحصول على العملاء بما يساعدهم على الوفاء بعدد العملاء المطلوب منهم كل شهر، أو ما يتعارف عليه باسم «التارجت»، إلا إن هذا الأمر يجب ألا يتم التهاون معه فشحّ الطلب على الائتمان لا يجب أن يكون مبرراً لمثل هذه التجاوزات.

ولفت إلى أن على البنوك متابعة موظفيها ومتعهديها المسؤولين عن الترويج للخدمات والمنتجات الائتمانية للتأكد من سلامة ممارساتهم، وقال إنه عادة ما تكون الاتصالات مسجلة مع العملاء ومن المهم متابعتها لضمان التزام الموظفين بقواعد العمل. وأضاف قائلاً إن على العميل بدوره عدم السكوت عن مثل هذه الممارسات فالسكوت عنها يؤدي إلى تناميها، ويزعزع الثقة في النظام المصرفي.

الوعي في التعامل

وقال الخبير المصرفي حسن الريس إن مثل هذه الممارسات تحدث بالفعل، بل وفي بعض الحالات يسعى وسيط الخدمات الذي يعهد إليه البنك الترويج لخدماته ومنتجاته بتحويل الطلب المقدم من العميل ليتم بشكل استشارة عبر الشركة التي يعمل فيها سعياً وراء تحقيق عمولة أكبر له ولشركته (حيث يتم احتسابها على أساس نسبة من القرض)، الأمر الذي لا يصب من دون شك في مصلحة البنك، بل ويؤثر في سمعته.

وأكد أهمية أن يتحلى العميل بقدر كبير من الوعي في التعامل مع البنوك خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على قرض أو أي من المنتجات الائتمانية، وقال إنه من المهم أن يبلغ عن مثل هذا النوع من الممارسات التي لا تتناسب وأخلاقيات المهنة.