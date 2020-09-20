متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المؤسسون: بينوا داجفيل، تييري كروانيسالرئيس التنفيذي: فرانك سلوتمانتاريخ الإطلاق: 2012المقر: سان ماتيو، كاليفورنياالتمويل الأولي: 1.4 مليار دولارالقيمة السوقية: 70 مليار دولار (يوم الإدراج في بورصة نيويورك)التقنيات الرئيسية: الحوسبة السحابيةالصناعة: تكنولوجيا المؤسسات، البيانات الضخمة

«سنوفليك» Snowflake هي شركة تطوير تكنولوجيا مستندة إلى السحابة؛ لتخزين البيانات وتحليلها. إنها واحدة من أكثر الشركات المدعومة بالمشاريع قيمة في وادي السيليكون. في وقت سابق من هذا العام، عندما جمعت الشركة 479 مليون دولار من التمويل، اعتقد الرئيس التنفيذي فرانك سلوتمان أنه يمكن إجراء الاكتتاب العام هذا الصيف. وبالفعل تم إجراء الاكتتاب والطرح يوم 16 سبتمبر/أيلول بعد تأجيل بسيط؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

قادت شركات مثل: «دراجونير إنفستمنت جروب» و«سايلز-فورس فنتشرز» أحدث جولة تمويل لسنوفليك، مما رفع إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة إلى 1.4 مليار دولار. مع «سايلز- فورس» كمستثمر استراتيجي، يمكن للشركة الوصول إلى عملائها من الشركات التي تولد الكثير من البيانات، وتحتاج إلى طريقة لإطلاق العنان لرؤى وإمكانات كل تلك المعلومات. هنا يأتي دور Snowflake.

يستخدم أكثر من 4000 عميل «سنوفليك» لاستخراج معلومات مفيدة من بياناتهم يمكن أن تساعدهم في إدارة أعمالهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة. من نظام أساسي واحد متكامل، يمكنه تقديم مستودع بيانات مصمم للسحابة، ويمنح الشركات وصولاً فورياً وآمناً ومحكوماً إلى شبكة البيانات بالكامل. هذا مهم لأن العديد من الشركات تتطلع الآن إلى نقل مستودعات ضخمة من البيانات إلى السحابة.