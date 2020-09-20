شكرا لقرائتكم خبر عن الآن الوقت الأمثل للنقل المستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* خالد الحريمل

في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد نرى نافذة من الفرص لدفع الطلب على المركبات الكهربائية وتعزيز وسائل النقل الأكثر استدامة

لطالما سنتذكر التجارب والتحديات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، لأنها تمثل منعطفاً هاماً للتحول في النقل المستدام. وحتى الآن، وبعد خمسة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة العالمية رسمياً، نتطلع إلى المستقبل حيث تتشكل قراراتنا المهمة من خلال تجاربنا المستفادة خلال الأزمة.

ولا تحتاج للنظر إلى أبعد من مفهوم التعافي المستدام، اكتسبت الدعوة زخماً سريعاً في جميع أنحاء العالم، بدأه نشطاء ووكالات وهيئات بحثية في مجال البيئة والتغير المناخي لضمان دعم التعافي من الجائحة من خلال الاستدامة.

وتعتبر جودة الهواء أحد مجالات التركيز الرئيسية. فمع إغلاق المدن، تكاثرت القصص المتعلقة بتحسن جودة الهواء في مراكز المدن مع تعليق الرحلات الجوية وقيود حركة البشر. فقد تمت مشاهدة الدلافين في البندقية، كما تمكنت المدن الهندية من مشاهدة سلاسل جبال الهيمالايا لأول مرة منذ 30 عاماً، فيما بدأت طبقة الأوزون بالتعافي وفقاً لعدد من العلماء.

وانطلاقاً من مسؤولية قطاع النقل عن 24% من الانبعاثات الكربونية المباشرة، والتي تعود ثلاثة أرباعها إلى المركبات على الطرق وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في مايو/ أيار 2019، فإن إزالة الكربون من أنظمة النقل يجب أن يحتل صدارة أولوياتنا.

ويدير قسم الاستشارات والأبحاث والابتكار في شركة بيئة سبع محطات لمراقبة جودة الهواء، بدأ نشرها في عام 2016 في جميع أنحاء إمارة الشارقة. وكشفت نتائجنا عن تحسن كبير في جودة الهواء بسبب الجائحة، حيث انخفضت مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين في الشارقة، والتي تكون في الأغلب من حركة المركبات، بأكثر من 60% منذ بدء البرنامج الوطني للتعقيم في الدولة.

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وفي مشروعنا للنقل المستدام «أيون»، فإننا ندعم بشكل تام فلسفة إزالة الكربون. وباعتبارها أول مزود لحلول التنقل المستدام في المنطقة، فإنها ترمي إلى تعزيز وسائل النقل المستدامة كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء هنا في دولة الإمارات، ونحن نرحب بالتغيير في المنظور الذي حققه «كوفيد19» بشكل مذهل.

وتتوفر التكنولوجيا الخاصة بالحلول في متناول اليد بالفعل، وتتألف من شبكة مركبات كهربائية والبنية التحتية التي تدعم النقل الكهربائي، مثل محطات الشحن. وعادة ما تنتج المركبات الكهربائية انبعاثات أقل من الغازات الدفيئة خلال دورة حياة المركبات التقليدية، كما لا تنتج المركبات الكهربائية أية انبعاثات مباشرة، ما يحسن إلى حد كبير من جودة الهواء في المراكز الحضرية ويعزز مستوى جودة الحياة للمقيمين فيها.

لكن ما الذي يتم فعله؟

إذا أردنا تحقيق نتائج ملموسة، والوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس، فيجب اتخاذ إجراءات عالمية على نطاق أوسع. ويأخذ الاتحاد الأوروبي والصين زمام المبادرة في تعزيز قطاع السيارات الكهربائية، مع جهود تتراوح بين الإعانات والتمويل والإصلاحات الضريبية إلى إنشاء شبكات محطات شحن على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، طُلب من شركة الخطوط الجوية الفرنسية إيقاف خطوط الطيران الداخلية التي تتنافس مع القطارات عالية السرعة التي تعمل بالكهرباء النووية، أو تفقد مساعدة دافعي الضرائب.

أما هنا في منطقة الشرق الأوسط، فإن دولة الإمارات مهيأة تماماً للاضطلاع بدور بارز في تبني المزيد من السيارات الكهربائية للاستخدام العام، والخاص. ووفقاً لرؤية الإمارات 2021، تعمل الحكومة من أجل تطوير صناعة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال توفير حوافز، مثل مواقف السيارات المجانية، والرسوم المجانية، والإعفاء من رسوم المرور والتسجيل. وشكلت «أيون» أيضاً جزءاً من الخطط الحكومية لتوريد وتركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية العامة في جميع أنحاء مدينة الشارقة، وتعزيز شبكة المركبات الكهربائية الحالية، مع اشتراك مجاني لمدة عامين في شحن المركبات الكهربائية الشخصية. ونؤمن بأن جائحة كورونا قد تشكل الدافع المطلوب لتسريع وتيرة استخدام المركبات الكهربائية، وتقليل الانبعاثات. ومن هذا المنطلق، عقدت «أيون» شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لإطلاق خدمة جديدة للتنقل حسب الطلب في الشارقة، اعتماداً على أسطول من مركبات «تسلا» الكهربائية في نهاية عام 2020، للتشجيع على استخدام وسائل نقل أكثر استدامة.

إن اعتمادنا المتزايد على الحلول التكنولوجية هو ظاهرة متكاملة بذاتها، ولكنها ذات صلة بالموضوع المطروح. فخلال الجائحة، شهدنا زيادة في استخدام المعاملات غير التلامسية، وأنظمة الوصول عن طريق التعرف إلى الوجه، والروبوتات وأدوات العمل عن بُعد. واليوم، تتوقف خطط التعافي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاقتصاد الرقمي، ما يخلق مجالاً لمزيد من الابتكارات في بطاريات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشحن. كما تقترح زيادة الراحة مع التقنيات الجديدة التي قد تخفف من قلق المدى والتكيف مع وسائل النقل المختلفة.

وخطط التعافي الاقتصادي بعد «كوفيد-19» ستعزز من خلق فرص العمل وتساعد على تطوير البنية التحتية المستدامة. ومن خلال زيادة الطلب على السيارات الكهربائية الآن، سنحفّز تخفيض التكاليف في تصنيع البطاريات وخلايا الوقود، وتطوير التطبيقات والمزيد، ما يؤدي إلى خلق الوظائف وإنشاء صناعات محلية جديدة، مثل إنتاج البطاريات. وفي الواقع، يقدر التقرير الخاص لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2020 أن الاستثمار في أنظمة النقل العام، بما في ذلك تحويل أنظمة حافلات المدينة إلى كهربائية، وحده سيخلق نحو 30% أكثر من وظائف البناء والهندسة.

وهناك أيضاً الكثير من الطرق الأخرى التي يمكنها التقدم على نطاق أوسع مع بعض الخطوات الصغيرة. على سبيل المثال، وخلال الجائحة، عرضت «أيون» حلول التنقل المستدام الخاصة بالشركة إلى مستشفى جامعة الشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية، لتسهيل نقل الأدوية والأطباء واختبارات «كوفيد-19»، حيث كانت هناك حاجة إليها مع تقليل الانبعاثات أيضاً. وإذا واصل الأفراد والمنظمات البحث عن حلول نقل مستدامة، فسوف نكون على الطريق الصحيح لإحداث فرق حقيقي.

هذه أوقات واعدة حيث يمكن أن يساعدنا الابتكار والإبداع، إلى جانب فترة التحول القسري، في إجراء تغييرات طويلة الأمد على طريقة حياتنا والعالم من حولنا. قد لا يحدث ذلك غداً، ولكن التحول إلى السيارات الكهربائية والمدن النظيفة الخالية من الكربون يمكن أن يبدأ من اليوم.

* الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»