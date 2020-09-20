شكرا لقرائتكم خبر عن هوية «سوفت بنك» غير المستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم كوبلان*

قد تصل خسائر صندوق فيجين ما بين 5 و7 مليارات دولار هذا العام، ناهيك عن المخصصات التي سوف تتطلبها تغطية خسائر شركة «وي وورك»

تؤكد الأخبار المتعلقة بصفقة بيع شركة سوفت بنك حصتها في شركة «آرم» مقابل حصة بقيمة 21.5 مليار دولار في شركة إنفيديا العملاقة لصناعة الرقاقات، بالإضافة إلى 12 مليار دولار نقداً، بأن المجموعة اليابانية قد قطعت شوطاً طويلاً على طريق الانسلاخ عن هويتها كشركة توزيع برمجيات في أوائل التسعينات. وكانت سوفت بنك قد ركبت موجة إنفيديا عندما ضخت فيها 2.8 مليار دولار عام 2017، وجاءت هذه الصفقة لتضاعف دعمها لها.

هناك أيضاًَ تقارير صدرت تشير إلى إحياء المحادثات داخل سوفت بنك حول الرهان النهائي المتمثل في الحفاظ عليها كملكية خاصة، حيث تم تداول أسهمها مؤخراً عند مستويات أقل بكثير من قيمتها الدفترية. وتأتي مناقشة مثل هذه المغامرة في أعقاب الكشف عن أن الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، قد تكون ماضية في الاستثمار في التقنية بعد موجة التحليق الأخيرة التي شهدتها أسهم القطاع واتهمت سوفت بنك بالمضاربة فيها بقوة.

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ويقوم رهان مؤسس الشركة ماسايوشي صن، على استثمار 100 مليار دولار من صندوق الرؤية (فيجين). وكأي من القرارات التي اتخذها صن خلال حياته المهنية، كان ذلك الرهان على حساب أموال الآخرين. وتمنح خيارات الشراء الحق بشراء سهم بسعر محدد خلال إطار زمني دون الالتزام بالشراء، وهي طريقة أقل تكلفة من شراء الأسهم مباشرة بهدف المضاربة على زيادة الأسعار في المستقبل. ويتماشى هذا إلى حد كبير مع أسلوب صن في استخدام الرافعة المالية في الرهانات الكبيرة. وقد كشفت نتائج الشركة المتقلبة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث خسرت الشركة 13.3 مليار دولار في الربع الأول ثم ربحت 11.6 مليار دولار في الربع الثاني، نجاعة استراتيجية صن الجريئة.

ولن تتخلى سوفت بنك عن التظاهر بأنها ليست صندوق إدارة ثروات. وبالنسبة للمستثمرين، يسلط التحول في تقاريرها الضوء على حقيقة مفادها أن الشركة أصبحت صندوقاً فاخراً ومداراً بشكل جيد. ويجب قياس عائداته مقابل مؤشرات أقرانه وليس كما كانت سابقاً مجرد شركة تقنية يديرها صن.

والحقيقة أنه لا شيء يعزز سمعة صندوق إدارة الثروات مثل إتقانها عمليات التخارج بشكل سليم. فبعد فترة قحط طويلة بدأ صن أخيراً في تحقيق عائدات قوية. فقد وضعه الاستثمار في شركة أوبر على رأس قائمة المستثمرين الناجحين المرشحين لحصد أعلى المكاسب من حصته فيها.

لكن ذلك لا يعني أن سوفت بنك صارت على بر الأمان. فقد تصل خسائر صندوق فيجين ما بين 5 و7 مليارات دولار هذا العام، ناهيك عن المخصصات التي سوف تتطلبها تغطية خسائر شركة «وي وورك» وتأثير ذلك في بقية محافظها الاستثمارية.

من جهة أخرى تدفع الشركة ثمن عناد صن فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التقنية الناشئة ودفعها بالقوة لتحقيق النمو قبل الاستحقاق الوارد في استراتيجيات كل منها. وقد تحول ذلك العناد إلى عبء قد يكلفها 17 مليار دولار، ما يزيد من حرج صن أمام المستثمرين في صناديق «سوفت بنك».

ولا بد أن يدرك صن أن الوقت قد حان لطرح صندوق «فيجين» للاكتتاب العام بحيث يضمن شراكة مستثمرين يؤمنون باستراتيجيته القائمة على الاستثمار في شركات تقنية ناشئة سوف تغير وجه العالم وتحقق أرباحاً ضخمة من عمليات التغيير. فقد اشترى الكثير من المستثمرين حصصاً في سوفت بنك رهاناً على خطط صندوق فيجين التي يعتبرونها المحرك الأساسي لأرباح سوفت بنك. وبالنظر إلى حجم أصولها السائلة، والطبيعة المتقلبة لأرباحها، فإن إدراج صندوق فيجين سيُنظر إليه على أنه خطوة مستهجنة، لكن مساعدي صن سيجدون فيها فرصة لاستقطاب المزيد من القوة.

وتتعرض سوفت بنك لضغوط من كبار المستثمرين ومنهم صندوق «إليوت»، لتقليص الفجوة بين القيمة الكلية لممتلكاتها التي تشمل حصة في علي بابا بقيمة 172 مليار دولار، وحجم المشروع الذي تعمل على تنفيذه. ومن هنا يأتي بحثها عن صفقة تجنبها التدقيق التنظيمي والمالي قبل أن تضمن نجاحها.

* بلومبيرج