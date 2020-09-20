شكرا لقرائتكم خبر عن قيود «كوفيد-19» تعزز خيارات «الشحن الذكي» على حساب «التقليدي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كان لانتشار جائحة «كوفيد-19» في الربع الأول 2020، الأثر الكبير في إعادة تعريف مفهوم ومبادئ قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي، مدفوعة بفرض القيود على سلاسل الإمداد والتوزيع بالإضافة إلى تأخير وصول الشحنات والتخليص الجمركي عليه.

وأبرزت المتغيرات التي أحدثتها الجائحة على حركة التجارة والنقل بفئاته الثلاث: براً وبحراً وجواً- أهمية اللجوء للخيارات الرقمية والتحول الذكي عبر تطبيقات ذكية ومنصات رقمية لتتبع الشحنات وتبادل تجاري لا تلامسي لتقليل النسبة الأكبر من المجهود البشري في تدخله ضمن دورة حركة التجارة من بلد المنشأ إلى دول الاستهلاك.

يعد النقل الجوي الأكثر تضرراً خلال انتشار الجائحة، وباتت نسب نموه تتباطأ بشكل ملحوظ منذ فبراير/ شباط 2020 على أساس سنوي، في حين؛ ارتفع بشكل شهري خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والمعقمات والمنظومة الغذائية والصحية بشكل عام. وتشير بيانات اتحاد النقل الجوي إلى تراجع حركة الشحن الجوي بنسب كبيرة جداً منذ مطلع 2020. وفي الجهة المقابلة من ذلك، ارتفع حجم الطلب على المنتجات الإلكترونية ومنصات البيع الرقمية وباتت التجارة الإلكترونية الملاذ الآمن للعملاء في ظل هذه الظروف الصعبة.

واتفق خبراء قطاع الشحن واللوجستيات في دولة الإمارات، على تراجع نسب نمو قطاع الشحن الجوي في الدولة والمنطقة والعالم بسبب قيود «كورونا»، الأمر الذي دفع العملاء والشاحنين للجوء إلى الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية للتعامل مع هذا التراجع بما يحقق مستوى جيداً من الأرباح، إضافة إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من العملاء التجاريين والمستهلكين النهائيين.



تأثيرات مباشرة



قال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «فيديكس إكسبريس»: عندما تم الإعلان عن تفشي جائحة كوفيد-19 في شهر مارس/ آذار الماضي، تم تعليق الرحلات الجوية لحوالي نصف طائرات العالم. وتواصل القيود المفروضة على رحلات الركاب الحد من قدرات الشحن الجوي، على الرغم من تحويل بعض رحلات الركاب إلى رحلات شحن جوي في محاولة لتعويض النقص الحاصل. ومع استقرار وضع الجائحة، بدأنا نشهد تحسناً طفيفاً شهراً بعد آخر. وبالمقارنة مع العام الماضي، أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تراجع مستويات الطلب العالمي على خدمات الشحن الجوي في شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 13.5%، ما شكّل تحسناً عن التراجع الذي سجله القطاع في شهر يونيو/ حزيران والبالغة نسبته 16.6% على أساس سنوي. كما سجلت شركات النقل الجوي في الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي في حجم عمليات الشحن الجوي خلال شهر يوليو/ تموز، ما يمثل تحسناً في التراجع مقارنة مع شهر يونيو/ حزيران الذي بلغت نسبته حينها 19%. ومن خلال مقارنة هذه النتائج على أساس شهري، شهد إجمالي الطلب على خدمات الشحن الجوي في هذه المنطقة نمواً بنسبة 7.2% خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو، ما شكّل النمو الأقوى للقطاع بالمقارنة مع المناطق الأخرى.



تحول ذكي



أضاف هنيدي: منذ تفشي الجائحة، شهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً ليصبح الوسيلة المفضلة للتسوق في دولة الإمارات. وتشير توقعاتنا إلى استمرار هذا التوجه، لكونه يوفر طريقة «غير تلامسية» للتسوق بدءاً من تسجيل الطلبات وصولاً إلى عمليات التسليم، فضلاً عن تزود العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات. وبالنظر إلى سلوكيات الإنفاق الاستهلاكي التي شهدناها مؤخراً، تسعى الكثير من الشركات حالياً إلى تأسيس أو ترسيخ حضورها على شبكة الإنترنت. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت دولة الإمارات نمواً بنسبة 300% في معدلات طلب المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية. وبحسب دراسة استطلاعية أجرتها شركة نيلسن في شهر مايو 2020، أشار أكثر من 40% من المستهلكين إلى قيامهم بالتسوق عبر الإنترنت حالياً أكثر من السابق.

وأشار هنيدي إلى أن التكنولوجيا قد لعبت دوراً مهماً في دعم قطاع الخدمات اللوجستية لتطبيق منهجيات جديدة في العمل، ومعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بكفاءة عالية. ومن خلال توفير أدوات وموارد جديدة قائمة على التكنولوجيا، نجحت شركات الخدمات اللوجستية في ضمان سير الأعمال الاعتيادية دون انقطاع، أثناء عمل أعضاء كوادرها عن بُعد. كما برزت التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة والروبوتات وتقنية بلوك تشين والتحليلات المتطورة، بفضل الإمكانات العالية التي توفرها. على سبيل المثال، ساهمت الأتمتة والروبوتات في تحسين عمليات الفرز والتعبئة ضمن مراكز الشحن والمستودعات.



ظروف استثنائية



من جهته؛ قال أماندو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن انتشار جائحة «كورونا» سرع تحوّل قطاع الشحن إلى الخدمات الرقمية، فالتطبيقات الذكية تمتلك كافة المقومات اللازمة لتحسين إجراءات تشغيل الخدمات اللوجستية، بالرغم من وجود حلول الأئتمة، السحابة الإلكترونية، البيانات الضخمة والذكاء الصناعي. وأضاف قائلاً: «أدركنا، خلال هذه الظروف الاستثنائية، أهمية الخدمات الرقمية ودورها الفاعل في تحسين الأعمال اليومية للشاحنين ووكلاء الشحن على حد السواء.

إن هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، جعلتنا على يقين أكبر بأن توجهنا لتطبيق أجندتنا الرقمية قبل سنوات كان قراراً صائباً، فنحن لا نعتمد مبدأ «التخمين»في قراراتنا، بل نرتكز في خطواتنا على منهجية الحقائق والبيانات. واليوم نستطيع القول إن الظروف الراهنة لم تؤثر في هذه الأجندة، لأننا ماضون بخطى ثابتة وفقاً لخطتنا الاستراتيجية. في الواقع، فإننا مستمرون في التوجه نحو التحول إلى العالم الرقمي وفقاً لاستراتيجية 2025-»التميز في العالم الرقمي». ولدعم هذه الخطة الاستراتيجية، فقد أعلنت المجموعة عن استثمارها مبلغ 2 مليار يورو لرقمنة العمليات اللوجستية بحلول عام 2025».



منصات ذكية



أضاف ديالو: كجزء من هذه الخطة الاستراتيجية، فقد أطلقنا MyDHL، المنصة المتكاملة عبر الإنترنت، والتي ستتيح لوكلاء الشحن ميزة متابعة الشحنات وإدارتها في منصة واحدة عبر الإنترنت. ومن خلال المنصة سيسهل الاطلاع على أسعار الشحن، العروض، طرق النقل، الانبعاثات الكربونية وغيرها من البيانات المهمة. كما أنها تضم واجهة استخدام تفاعلية ذكية لضمان حصول العملاء على جميع المعلومات المهمة بكل سهولة عبر بوابة إلكترونية. فضلاً عن أنها تحتوي على بعض مزايا وسائل التواصل الاجتماعي مثل المتابعة والمشاركة، لإتاحة البيانات ذات الصلة أمام المؤسسات وتسهيل مشاركتها مع الشركاء التجاريين.

وكنا قد أطلقنا في العام الماضي Saloodo، المنصة الرقمية لحلول الشحن البري والتي تهدف إلى دعم شبكة خطوط الشحن في المنطقة من خلال الشفافية والكفاءة وخدمة تعقب الشحنات في الوقت الحقيقي. وتتيح هذه المنصة أمام الشاحنين ميزة تحديد وكلاء الشحن الموثوقين بكل سهولة، ومساعدة شركات النقل على إدارة أساطيلها للاستفادة القصوى من طاقاتها من خلال تحميل الشحنات عبر منصة شحن رقمية واحدة. كما تم تطبيق هذه الخدمة خلال جائحة كوفيد-19 في كافة الأسواق الإفريقية، كذلك في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وبقية دول الخليج.

كما طبقنا أيضاً نظام إدارة الشحن العالمي الجديد (CargoWise One)، بنجاح في معظم بلدان المنطقة، بما فيها المغرب وزيمبابوي ومصر وكينيا كي يسهل على العملاء متابعة الشحنات.

في الوقت نفسه كثفنا جهودنا في استخدام منصاتنا الرقمية الداخلية مثل تطبيق الهواتف الذكية (Connect) لتعزيز مشاركة الموظفين وقد سجل حتى هذا اليوم أكثر من 30,000 زيارة من جمهورنا الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



قيود على التجارة



وقال ديالو: في ظل التطورات التي تشهدها الجائحة، مازلنا نتابع التأثيرات المترتبة على إغلاق الحدود والقيود المفروضة على التجارة. مما لا شك فيه بأن قطاع الطيران كان أحد أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كوفيد 19، فقد أدى انخفاض حركة المسافرين إلى توقف العديد من الطائرات، ما أثر بشكل هائل على الطاقات الاستيعابية للشحن الجوي. ووفقاً للتقرير الصادر من آياتا IATA، فإن شركات النقل الجوي في الشرق الأوسط قد شهدت تراجعاً على الطلب بنسبة 32% على أساس سنوي في أبريل 2020. وهو أسوأ بكثير من الانخفاض الذي شهده شهر مارس والبالغ 14.1%. وبالرغم من احتفاظ عدد من شركات النقل في المنطقة بجزء من طاقات الشحن، إلا أن حركة الشحن على كل خطوط الشحن الرئيسية قد شهدت انخفاضاً كبيراً بسبب انخفاض طاقات الشحن الدولية بنسبة 42.4٪.

ويواجه حالياً مشغلو الشحن الجوي تحديات متزايدة للموازنة بين الطلب والطاقات المحدودة للشحن، وأيضاً بسبب إجراء بعض الترتيبات اللوجستية المتعلقة بطاقم المناولة حرصاً على تطبيق بروتوكولات السلامة والنظافة والتباعد الاجتماعي.



الخطوط الأمامية



وعلى الرغم من كل تلك التحديات، كان الشحن الجوي في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كوفيد 19، وساهم في نقل المواد الضرورية والمعدات الطبية اللازمة إلى البلدان المحتاجة. ومن شهر مارس/آذار حتى يونيو/ حزيران سيّرنا أكثر من 60 رحلة طيران لنقل أكثر من 4000 طن من الشحنات الأساسية والتي شملت معدات طبية ومستلزمات الوقاية الشخصية من الصين إلى دول في الشرق الأوسط وإفريقيا عبر دبي.

كما أننا نشهد أيضاً طلباً متزايداً على الحلول متعددة الوسائط في دبي وأديس أبابا وجوهانسبرج؛ مع زيادة الطلب على الشحن البري والجوي لتوصيل الشحنات إلى الدول التي يصعب الوصول إليها.



تسهيلات



وتابع ديالو: مع البدء بتخفيف قيود السفر وعودة المسافرين، تبحث الحكومات حالياً عن أفضل الطرق لتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف القيود لإنعاش قطاع الطيران. فيما تلعب الجمارك دوراً حيوياً في استمرارية التجارة العالمية وسلاسل التوريد الدولية واللتين تشكلان أهمية كبرى لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد أتاح الوباء الكثير من الفرص وأفسح المجال للتحوّل إلى التقنيات الجديدة، لتسهيل إجراء العمليات الرئيسية. مثلاً اعتمدت الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر المحلية للجمارك في دولة الإمارات استراتيجيات رئيسية تشمل إنجاز معاملات التخليص الجمركي عبر التطبيقات الذكية، تكثيف الرقابة على الشحنات المستوردة من خلال تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة الشحنات الواردة وخلوها من الفيروسات، بالإضافة إلى إصدار إرشادات توعوية عن كيفية التعامل مع الشحنات الواردة وإطلاق مبادرات صحية للموظفين والمجتمع بشكل عام.

ومن دورنا الرامي إلى تمكين التجارة العالمية، فإننا نستفيد من شبكتنا العالمية الواسعة، بالإضافة إلى فريقنا المحلي من الخبراء الذين على دراية كاملة بالإجراءات الجمركية والقوانين المحلية لضمان سلاسة الإجراءات حتى في ظل التغييرات المستمرة للوائح خلال فترة انتشار الوباء.

ومع تغير اللوائح الجمركية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وفرض المزيد من القيود على الحدود، فقد استطعنا التواصل عبر التقنيات الرقمية بسلاسة مع الجمارك في دولة الإمارات وقد حققنا تطورات رائعة في أتمتة الإجراءات الجمركية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.



11حلاً لتعزيز سلسلة التوريد والشحن والنقل:

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1 - ضمان حركة سفن الشحن

2 - الحفاظ على فتح المنافذ

3 - توفير الحماية والانسيابية للتجارة الدولية المرتبطة بالسلع الحرجة

4 - ضمان سرعة وسهولة الإجراءات الحكومية

5 - تسهيل النقل عبر الحدود

6 - ضمان حق العبور

7 - حماية الشفافية وتوفير المعلومات المحدثة

8 - التخلي عن المعاملات الورقية والانتقال إلى البدائل الإلكترونية

9 - المعالجة المبكرة والتعامل القانوني الفوري لما يطرأ بين الأطراف التجارية خلال فترة انتشار الوباء

10 - حماية ودعم شركات الشحن ومزودي خدمات النقل وضمان استمرارية الأعمال لديهم

11 - إعطاء الأولوية للمساعدة التقنية



محفزات تسهيل التجارة والتغلب على قيود التصدير



تحسين العمليات

خفض التكاليف

الشفافية وزيادة التعاون

استخدام التكنولوجيا وأتمتة العمليات



«الإمارات للشحن» ترفع عدد محطاتها





قدمت «الإمارات للشحن الجوي» مثالاً حياً بكيفية التأقلم مع التحديات المفاجئة، وتجاوزها من خلال سرعة الاستجابة للمتغيرات التي فرضها وباء كورونا «كوفيد 19»، حيث استطاعت دعم الإمدادات الضرورية عبر أسطول الشحن وطائرات الركاب من طراز بوينج 777؛ لضمان تدفق السلع والمواد الضرورية إلى دولة الإمارات، في ظل الإغلاق العالمي الذي فرض بسبب «كوفيد 19».

واستطاعت بناء شبكة قوية وسريعة للشحن الجوي، باستخدام رحلات الركاب لتأمين المواد الأساسية إلى الإمارات، والكثير من الدول الأخرى، وارتفع عدد وجهات شبكة الشحن الخاصة بها إلى 110 محطات نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 50 محطة عند إنشائها منذ بداية الجائحة.

وواكبت فرق عمل «الإمارات للشحن الجوي» جميع المتغيرات في السوق، من خلال توزيع طاقة الشحن بين مختلف المدن في العالم؛ لتلبية الطلب القوي على المواد الأساسية والأغذية والمنتجات الطبية وغيرها؛ حيث عملت على زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لتصل إلى نحو 1188 رحلة أسبوعياً، بعد أن كان في مستويات أقل من ذلك بداية الإغلاق.