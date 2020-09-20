شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة صفقات الاندماج لا تعني انتعاش الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* تارا لاشابيل

بعد أن صار الركود واقعاً ونشطت خدمات الدفع مقدماً، تراهن شركة «فيرزون» على لجوء المزيد من الناس إلى هذا النوع من الخدمات وسط مخاوف من انتعاش بطيء

قد تخلق موجة صفقات الاندماج والاستحواذ الأخيرة بين الشركات وهماً بالعودة إلى الحياة الطبيعية، أي أن المشترين واثقون بما يكفي، لإعادة الشراء مرة أخرى حتى مع استمرار «كوفيد-19»، في إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي. لكن ينبغي ألا ندع مليارات الدولارات التي تتحرك في السوق حالياً تخدعنا. فأي من صفقات الاندماج المعلن عنها لا تشير بالضرورة إلى اتجاه صعودي متجدد في مسار الاقتصاد، بل إن واحدة منها لها دلالات عكسية.

بداية، قد لا تنتهي معركة الاستحواذ على «تيك توك» إلى عملية اندماج مباشر، خاصة أن الدوافع الأساسية وراء المفاوضات لم تحركها قوى السوق الطبيعية، بل التطوارات السياسية بين واشنطن، وبكين، في إطار دعوات حماية المصالح الأمنية الأمريكية.

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وفي قطاع التقنية أيضاً، اشترت شركة «إن فيديا» حصة «سوفت بنك» في شركة «آرم»، مقابل 40 مليار دولار، في ما يعتبر أكبر صفقة لعام 2020 وفرصة للشركة المشترية لتعزيز هيمنتها على مستوى القطاع. لكن الخلفية الدرامية للصفقة أكثر أهمية، حيث جاءت ضمن مساعي الملياردير ماسايوشي صن - المعروف أيضاً باسم «حوت ناسداك»، لتخفيف حيازات «سوفت بنك» من أسهم التقنية، بعد سلسلة من قرارات الاستثمار غير الحكيمة التي تسببت بتعريض إمبراطوريته لضغوط المساهمين الذين يحثونه على التخلي عن الأصول عالية المخاطر والتركيز على الأنشطة المالية. وهذا يجعل صفقة «آرم» لا تختلف عن صفقة «تيك توك» من حيث حرية القرار الاستثماري، كما يجري عادة في الأسواق.

وربما يكون نموذج استحواذ شركة «فيرزون» على شركة «تراكفون وايرلس» مقابل 7 مليارات دولار، أكثر دلالة رغم صغر حجمها مقارنة مع الأخريات. ذلك أن رهان الشركة المشترية استند إلى ظرف آني في سوق الدفع الالكتروني المسبق، والدفع عند الاستخدام الذي يشهد تسارعاً في ظل أزمة الوباء. وتعد «فيرزون» أكبر شركة خدمات بيانات في الولايات المتحدة، لكن عندما يتعلق الأمر بأنظمة الدفع الالكتروني المسبق، لا تزال بحاجة إلى المزيد لتسريع خدماتها. وقد شهد هذا السوق تقلصاً في السنوات الأخيرة حيث مكّن نمو الأجور والوظائف في الولايات المتحدة المزيد من العملاء من الترقية إلى خطط الدفع الآجل التي تتطلب ائتماناً أفضل، والحصول على فواتير في نهاية كل شهر.

وعندما اشترت شركة «تي موبايل» شركة «سبرينت»، خشيت من أن تثير حصتها المتراكمة في السوق قلق هيئات التنظيم، خاصة أن قوى السوق كانت تتوقع ركوداً اقتصادياً حتى قبل تفشي الوباء.

وبعد أن صار الركود واقعاً ونشطت خدمات الدفع مقدماً، تراهن شركة «فيرزون» على لجوء المزيد من الناس إلى هذا النوع من الخدمات وسط مخاوف من انتعاش بطيء في الاقتصاد الأمريكي، أو غير متوازن. وتقدم أنماط الإنفاق الاستهلاكي المختلفة دليلاً صارخاً على حدوث انتعاش متشعب على شكل حرف K يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الثروة على مستوى الولايات المتحدة.

ومن أخبار الاستحواذات الأخرى وافقت شركة «جيلعاد» على شراء شركة «إميونميديكس» مقابل 21 مليار دولار بهدف توسيع أنشطتها خارج نطاق أعمالها الأساسية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، والحصول على عقار واعد لسرطان الثدي. ويرى المراقبون أن شركة جيلعاد تبدو قد بالغت في السعر، ما قد يفضي بها إلى الندم لاحقاً.

وفي كل مثال من الأمثلة السابقة، هناك مخبوءات قد تتكشف لاحقاً، حول رهانات تبدو في ظاهرها جريئة لكنها تمت في الأغلب خارج قواعد عمل السوق في ما يتعلق بتعزيز الوضع الطبيعي لشركة ما، أياً كان القطاع الذي تنشط فيه، سواء كان الباعث سياسياً، أو قائماً على معطيات غير قابلة للديمومة.

* بلومبيرج