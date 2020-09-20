شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تنزف 500 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال 12 جلسة فقط
«أبل» تنزف 500 مليار دولار
تاريخ النشر: 20/09/2020
انخفض سهم عملاق التكنولوجيا «أبل»، خلال 12 جلسة تداول فقط، 22.6% من أعلى مستوى قياسي له عند 137.98 دولار من 2 سبتمبر/ أيلول، وفقدت الشركة 532 مليار دولار من قيمتها السوقية.
جاء هذا التراجع السريع والحاد لأسهم «أبل» في أعقاب ارتفاعها الهائل في أغسطس/ آب الماضي وحده وبنسبة 21.4% قبل تجزئة الأسهم بنسبة 4 مقابل 1، ولأن منتجات «أبل» التي أطلقت مؤخراً لم ترق إلى المستوى المتوقع. حيث أعلنت الشركة يوم الثلاثاء، في حدث مخيب للآمال، عن إطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة وبعض البرامج المحدثة، بما في ذلل «أبل وتش6» و «آي باد إير» وحزم الخدمة المسماة «أبل ون». في حين لم تعلن «أبل» عن أي أجهزة «آيفون» جديدة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن شركة «أبل» ستنتعش من هنا نظراً لموقعها الضخم وتاريخ المنتجات عالية الجودة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبل» تنزف 500 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.