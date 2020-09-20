«أبل» تنزف 500 مليار دولار

انخفض سهم عملاق التكنولوجيا «أبل»، خلال 12 جلسة تداول فقط، 22.6% من أعلى مستوى قياسي له عند 137.98 دولار من 2 سبتمبر/ أيلول، وفقدت الشركة 532 مليار دولار من قيمتها السوقية.

جاء هذا التراجع السريع والحاد لأسهم «أبل» في أعقاب ارتفاعها الهائل في أغسطس/ آب الماضي وحده وبنسبة 21.4% قبل تجزئة الأسهم بنسبة 4 مقابل 1، ولأن منتجات «أبل» التي أطلقت مؤخراً لم ترق إلى المستوى المتوقع. حيث أعلنت الشركة يوم الثلاثاء، في حدث مخيب للآمال، عن إطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة وبعض البرامج المحدثة، بما في ذلل «أبل وتش6» و «آي باد إير» وحزم الخدمة المسماة «أبل ون». في حين لم تعلن «أبل» عن أي أجهزة «آيفون» جديدة.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن شركة «أبل» ستنتعش من هنا نظراً لموقعها الضخم وتاريخ المنتجات عالية الجودة.