بايدن يحمل ترامب مسؤولية انكماش الاقتصاد مع انطلاق التصويت المبكّر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الديمقراطي منافسه الرئيس دونالد ترامب في تعامله مع الاقتصاد وذلك في إطار حملة المرشحين بولاية مينيسوتا التي تشهد منافسة محتدمة.

ومينيسوتا واحدة من أربع ولايات بدأ فيها التصويت المبكر في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتراجع ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي، ويسعى لكسب المزيد من التأييد في الولاية التي خسرها بفارق 1.5 نقطة مئوية أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016.

وألقى بايدن باللوم على ترامب في الانكماش الاقتصادي المستمر قائلا إن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري لم يفعل شيئا يذكر لاحتواء الأزمة الصحية العامة.

كما تعهد المرشح الديمقراطي باستثمار تريليوني دولار في تحسين البنية التحتية ومكافحة التغير المناخي.

وتحدث ترامب أمام آلاف تجمعوا خارج حظيرة طائرات في مدينة بيميدجي بمينيسوتا مساء الجمعة.

وانتقد ترامب سياسات بايدن بشأن اللاجئين قائلا «سيتم اجتياح ولايتكم وستدمر إذا فاز بايدن واليسار الراديكالي».

ومنحت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة بايدن تقدما مريحا في مينيسوتا.

وكان المرشحان في مينيسوتا في اليوم الأول للتصويت المبكر في الولاية.

وبدأ ناخبون في فرجينيا وساوث داكوتا ووايومنج الإدلاء المباشر بالأصوات الجمعة أيضا. وقال بعض الناخبين في مينيسوتا إنهم تواقون إلى المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية أو إلى تجنب الحشود المحتملة يوم الانتخابات.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير التقاليد الانتخابية الأمريكية بعد أن حدت بشدة من جولات المرشحين الانتخابية كما أن من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراع المبكر والاقتراع بالبريد في الوقت الذي يسعى فيه الأمريكيون للحد من تعرضهم للزحام الذي يمكن أن يتسبب في انتشار المرض.

(رويترز)