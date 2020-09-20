شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي» تعدل النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى «سلبية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدلت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى «سلبية» من «مستقرة»، قائلة إن استجابة البلاد على صعيد السياسة للتحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة عرضة للخطر بسبب انقسام سياسي وتراخي الإصلاحات.

وأشارت الوكالة إلى احتمالية عدم إقرار ميزانية، مع إمكانية استمرار التراجع الاقتصادي بالبلاد في 2021 و2022. لكنها أبقت على تصنيف إسبانيا عند «A/A-1». (رويترز)

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