شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات توضح مسألة تعليق خدماتها في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الشركة ملتزمة بخدمة محطتيها في نيجيريا، أبوجا ولاغوس، والاستمرار في توفير رابط جوي أمام عملائها للسفر إلى دبي وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي من وإلى نيجيريا.
وأضاف: «وبينما نتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا في نيجيريا، فإننا نعمل بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا، وسوف نطلع عملاءنا على أي مستجدات في هذا الشأن».
يأتي ذلك بعدما قالت وسائل إعلام نيجيرية نقلاً عن وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا أن طيران الامارات قد أضيفت إلى قائمة شركات الطيران التي لن يسمح لها الطيران إلى البلد الأفريقي اعتباراً من 21 سبتمبر/ أيلول.
ولم تشير تصريحات الوزير النيجري إلى أسباب عدم السماح لطيران الإمارات بتشغيل رحلاتها إلى نيجيريا.
وأضاف البلد الأفريقي شركات طيران عالمية أخرى الى القائمة ومنها شركات أوروبية «لوفتهانزا» و«إيرفرانس».
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