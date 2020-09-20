برنت يرتفع 8.3% في 5 جلسات.. والخام الأمريكي يربح 10.1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في نهاية تداولات، الجمعة، إذ تعرضت للضغط بعد أن قال قائد ليبي إنه سيجري رفع حصار على صادرات البلاد النفطية لمدة شهر، في حين تدعمت العقود الآجلة للخام بمؤشرات إيجابية من اجتماع أوبك بلس.

وسجل خاما القياس الأمريكي وبرنت مكسباً أسبوعياً، وذلك بعد تقليص الإعصار سالي للإنتاج وتوقع بنوك من بينها جولدمان ساكس عجزاً في الإمدادات.

وهبط برنت 15 سنتاً عند التسوية إلى 43.15 دولار للبرميل، لكنه حقق زيادة 8.3% على أساس أسبوعي. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتاً لتجري تسويتها عند 41.11 دولار للبرميل، بربح أسبوعي 10.1 بالمئة.

واقتفت العقود الآجلة للنفط أثر مؤشرات الأسهم الأمريكية التي انخفضت بشكل كبير، ويوم الخميس، ضغطت لجنة رئيسية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من أجل تحسين الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في مواجهة تراجع أسعار الخام.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في اجتماع إن مجموعة منتجي أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً استثنائياً في أكتوبر تشرين/ الأول إذا تدهورت سوق النفط نتيجة ضعف الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد أن تسبب الإعصار سالي في خفض إنتاج النفط الأمريكي وعرضت أوبك وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.

وتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يومياً في الربع الرابع من العام، وأكد أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولاراً بحلول نهاية العام و65 دولاراً بحلول الربع الثالث من 2021.

كما أشار بنك يو.بي.إس السويسري إلى إمكانية عجز الإمدادات، متوقعاً صعود سعر برنت إلى 45 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام وإلى 55 دولاراً في منتصف 2021.

وفي خليج المكسيك، بدأ المنتجون الأمريكيون إعادة تشغيل الحفارات بعد توقف استمر خمسة أيام بسبب الإعصار سالي.

وقد يصبح منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك إعصاراً في الأيام القليلة القادمة، ما يهدد المزيد من منشآت النفط الأمريكية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، انخفض حفاراً واحداً هذا الأسبوع إلى 179، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف أغسطس/ آب.