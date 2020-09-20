ثالث خسارة أسبوعية على التوالي لـ «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

أنهت الأسهم العالمية أسبوعاً عصيباً خسرت فيه معظم المؤشرات أغلب جلسات التداول، تحت ضغط مخاوف بطء التعافي الاقتصادي بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة، بالتزامن مع زيادة انتشار حالات تفشي وباء «كوفيد 19» الذي تسبب في إغلاقات جزئية وكلية في بعض الدول والمناطق، ولم يخلُ الأمر من قرارات لبنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأمريكي ونظيره الأوروبي، اللذين أعطيا نظرة تشاؤمية لمستقبل الاقتصاد ودورة التعافي المتوقعة، وهو ما زاد الضغوط على المستثمرين.

ولم تسلم كافة أسواق الأسهم والسلع والخدمات والمعادن من الخسائر في كثير من جلسات التداول التي شهدت تأرجحاً، ومما زاد الطين بلة هو التصعيد التجاري المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية رغبة واشنطن في إجبار تطبيقي «تيك توك» و«ووي تشات» على بيع وحدتيهما في الولايات المتحدة لشركة أمريكية أو حظرهما، وهو ما حدث بالفعل في نهاية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التصعيد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست».

بورصة نيويورك

في بورصة نيويورك، تراجعت أسهم «وول ستريت»K الجمعة بعد استمرار موجة بيع لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على التوالي، في حين سجلت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 244.56 نقطة، بما يعادل 0.88%، إلى 27657.42 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 37.54 نقطة، أو 1.12%، إلى 3319.47 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 117 نقطة، أو 1.07%، إلى 10793.28 نقطة، وعلى أساس أسبوعي، لم يخسر داو بالقدر الذي يذكر، في حين تكبد ستاندرد آند بورز 500 خسارة 0.7%، وانخفض ناسداك 0.6%.

Advertisements

مؤشرات أوروبا

وفي القارة العجوز، أغلقت البورصات الأوروبية على تراجع، الجمعة، إذ قادت أسهم شركات السفر والبنوك وشركات السيارات الخسائر مع تسبب عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا للزيادة في أنحاء القارة في تجدد المخاوف حيال تأثير الجائحة على التعافي الاقتصادي الوليد.

وخلال الأسبوع، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الرابح الوحيد بـ 0.7%، بينما هبط «داكس» الألماني 0.66%، ونزل «كاك» الفرنسي«1.11%، وانخفض «فوتسي» البريطاني 0.42%.

وتراجعت أسهم كل من آي.سي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإيزي جيت وكارنيفال لتشغيل البواخر السياحية بما بين 8% و15%، وكان قطاع السفر والترفيه الأسوأ أداء، إذ خسر 3.5%.

أسواق آسيا

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية، الجمعة، بدعم من تفاؤل واسع النطاق يحيط بسياسات رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، لكن التقييمات المرتفعة والتوقعات الضبابية للأرباح تسببت في حذر المستثمرين قبيل عطلة أسبوع طويلة.

وزاد المؤشر نيكاي في تداولات الجمعة 0.18% إلى 23360.30 نقطة، فيما هبط في تداولات الأسبوع 0.2%.

بالمقابل حقق مؤشر شنجهاي للأسهم الصينية مكاسب أسبوعية بلغت 2.38%، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج 0.2%.