شكرا لقرائتكم خبر عن «كوين إليزابيث 2» تفتح أبوابها مجدداً في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ستعيد السفينة الأيقونية الشهيرة عالمياً «الملكة إليزابيث 2»، والتي تحولت إلى فندق عائم ووجهة سياحية ترسو بشكل دائم في ميناء راشد في دبي، فتح أبوابها أمام الضيوف والزوار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وذلك مع عودة فتح الإمارة للسياحة وإعادة إطلاق فعاليات الأعمال من جديد.

حصلت السفينة السياحية على اعتماد ختم «دبي الضمانة»، المبادرة التي تم إطلاقها منذ أكثر من شهر، وذلك لطمأنة المسافرين الدوليين بأن دبي واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم.

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