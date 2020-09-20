«الدار» تطرح وحدات جديدة في «وترز أج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية عن طرح وحدات إضافية للبيع في مبنى جديد ضمن مشروع «وترز أج» الواقع في جزيرة ياس، وذلك بعدما شهدت طلباً قوياً على مبيعات مبنيين سابقين في المشروع خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020.

وشهد مشروع «وترز أج»، الذي يضم 13 مبنىً سكنياً متوسط الارتفاع في المنطقة الشرقية من جزيرة ياس، اكتمال ثلثي أعمال البناء والتشييد فيه. ويأتي إطلاق مبيعات وحدات المبنى الثالث عقب الطلب القوي على وحدات المبنيين السابقين خلال موسم الصيف. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء وتشيد للمشروع في يونيو 2021، كما أنه سيوفر وحدات سكنية متنوعة تضم شقق استوديو عصرية وشققاً فسيحة مكوّنة من ثلاث غرف نوم.

وفي أغسطس، شهد المبنى الأول في مشروع «وترز أج» طلباً قوياً على الوحدات السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تم بيع نحو 75% من الوحدات في غضون ثلاثة أسابيع من إطلاقها في أواخر يوليو. وبالمثل، تشهد شركة الدار العقارية اهتماماً مستمراً وقوياً بالوحدات المتاحة حالياً ضمن محفظة مشاريعها التطويرية المختلفة.

وقال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: «لا يزال السوق العقاري في أبوظبي يتمتع بمقومات قوية، وينعكس ذلك جلياً في الإطلاق الناجح مؤخراً لمبيعات وحدات المبنيين السابقين ضمن مشروع «وترز أج»، الذي يجمع بين أسلوب الحياة العصرية والأسعار المعقولة والموقع الممتاز على جزيرة ياس، مما يوفر للعملاء مقومات متينة للتملك فيه. ونتطلع خلال الفترة القادمة إلى إطلاع السوق على المزيد من المستجدات حول مشروع «وترز أج» والنجاح الكبير الذي من المتوقع أن يحققه».