مطار الشارقة.. تدابير احترازية لحماية العاملين خلال الصيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتم مطار الشارقة حملة «الصيف في مطار الشارقة»، والتي تم إطلاقها في 12 يوليو/ تموز الماضي واستمرت حتى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بهدف الاستمرار في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وتجنيبهم أشعة الشمس خلال وقت الظهيرة.

وتأتي هذه الحملة التي نفذها مطار الشارقة مع اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتؤكد حرص مطار الشارقة على ضمان بيئة عمل مثالية للعمال من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم مثل توزيع النشرات التثقيفية لتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى توزيع الوجبات الخفيفة وتوزيع حافظات الماء البارد، بالإضافة إلى توزيع القبعات والقمصان القطنية لحمايتهم من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقالت المهندسة لمياء عبيد الشامسي، مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة مطار الشارقة الدولي:«إن حملة الصيف في مطار الشارقة التي استمرت لمدة شهرين تنسجم مع استراتيجية المطار الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في كافة المواقع لاسيما في المواقع المكشوفة التي يتعرض فيها العاملون للإجهاد الحراري».

وأضافت الشامسي أن هذه الحملة نجحت في التخفيف على العمال وتركت أثراً في نفوسهم، ونحن بلا شك نقدر كل الجهود التي تسهم في بناء هذا الوطن.

وأعرب العمال والموظفون عن سعادتهم بهذه الحملة التي أسهمت في حمايتهم من أخطار أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف مع مواصلة العمل بكفاءة عالية، وفي نفس الوقت وفرت الوسائل الوقائية المناسبة التي تحافظ على سلامتهم، وتشكل حافزاً إضافياً لهم لخدمة المتعاملين والمسافرين في مطار الشارقة على مدار الساعة.