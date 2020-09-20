380 مليون درهم التبادل التجاري بين دبي وفنلندا في 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي مع هانو ماكينين المدير العام للجمارك الفنلندية، مستجدات «كورونا» والإجراءات المتخذة للحماية من الجائحة مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية، كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التبادل التجاري بين دبي وفنلندا والتعاون المشترك بين الجانبين.

وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية مع فنلندا 380.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 355.3 مليون درهم واردات، و5.5 مليون درهم صادرات، و19.4مليون درهم إعادة تصدير.

وأكد مصبح أن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين من مختلف الدول مع النجاح المميز الذي حققناه في تطبيق نظام العمل عن بُعد في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، وذلك بفضل تطوير الدائرة لقدراتها التقنية باستخدام التكنولوجيا المتطورة من خلال نظام مرسال 2 للعمليات الجمركية والخدمات الذكية التي نقوم بتوفيرها للمتعاملين.

مبادرات التحفيز

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وتطرق لمبادرات التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها إمارة دبي مثل استرداد نسبة 20% من الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة للاستهلاك بالسوق المحلي، وردّ الضمانات المصرفية للمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة إلى موعد لاحق، مشيراً إلى أن هذه المحفزات أسهمت بشكل مباشر في دعم التجارة الخارجية لدبي بشكل عام وتجارة الأغذية والمستلزمات الطبية خاصة خلال مرحلة الإجراءات الاحترازية نتيجة تداعيات «كورونا»، حيث سجلت تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية نحو 32 مليار درهم بكمية 9 ملايين طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وزعت بنحو 22 مليار درهم بكمية 6.23 مليون طن للواردات و5.5 مليار درهم بكمية 2.1 مليون طن صادرات، و4.5 مليار درهم بكمية 733 ألف طن إعادة تصدير، فيما بلغت قيمة تجارة الأدوية والمعدات الطبية والوقائية للفترة نفسها 12.4 مليار درهم بكمية 79.8 ألف طن.

ضمان استمرارية الأعمال

وأثنى المدير العام للجمارك الفنلندية على هذه الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل، وعبر عن شكره وامتنانه لجمارك دبي على التسهيلات التي تقدمها لحركة البضائع العابرة أو المصدرة من دبي قاصدة فنلندا مشيداً بدور دبي كمركز عالمي رئيسي لحركة التجارة الدولية.

وأشار إلى الدور الذي قامت به الجمارك الفنلندية خلال جائحة كورونا في تسهيل دخول المعدات والأدوية الطبية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوربي وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية، بالإضافة إلى تطبيق العمل عن بُعد للوظائف الإدارية ووقف استخدام بعض المعاملات الورقية مؤقتاً واستبدالها بالإلكترونية.

وفي ختام اللقاء وجه المدير العام لجمارك دبي الدعوة للمدير العام للجمارك الفنلندية للمشاركة في المؤتمر والمعرض الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد والتي ستنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك في فبراير 2021.