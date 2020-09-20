«القرية العالمية» تحدد موعد طرح باقات كبار الشخصيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، عن انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد عند الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وسيتم توفير الباقات بكميات محدودة حتى نفاذ الكمية، حيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات. وتتوفر الباقات في 3 فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، وجميعها توفر ذات الامتيازات ولكن بكميات مختلفة، حصراً عبر موقع فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وتستعد «القرية العالمية» لانطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وسط تطبيق ممارسات سلامة ضيوفها، مما أهّلها لاستلام ختم «دبي الضمانة» والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي.