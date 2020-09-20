«إي سيتي» تفتتح متجرها الـ 12 في «ياس مول»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «إي سيتي»، التابعة لـ «مجموعة البطحاء»، عن افتتاح متجر تجزئة جديد للإلكترونيات الاستهلاكية في «ياس مول» بأبوظبي. يقع المتجر، الممتد على مساحة تقارب 7500 قدم مربعة، في الطابق الأرضي من المركز التجاري.

وقال جواد دكير، المدير التنفيذي لشركة «إي سيتي»: «يمثل المتجر إضافة هامة لمتاجرنا الـ 12 في دولة الإمارات. ونتطلع، إلى تلبية الطلب المتنامي على أحدث الإلكترونيات الاستهلاكية في أبوظبي، التي تعتبر مركزاً اقتصادياً حيوياً وسوقاً رئيسية هامة. ونلتزم من جانبنا بتزويد عملائنا بتجربة راقية ومتميزة، استناداً إلى خدمات مصمّمة خصيصاً بما يتواءم ومتطلبات كافة الفئات العمرية».

ولفت داكير إلى أنّ الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية في دول الخليج العربي دفع «إي سيتي» إلى تبني خطة توسعية طموحة، مشيراً إلى عزم الشركة عن افتتاح 4 متاجر تجزئة جديدة في الإمارات خلال 2021.