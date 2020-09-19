شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 428.4 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 627.8 مليون ورقة، بقيمة 890.4 مليون جنيه، فيما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 267.8 مليون ورقة بقيمة 695.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 116.3 مليون ورقة بقيمة 584.7 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة بقيمة 519.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 85.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 354 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 63.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 298.8 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 89.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 250.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 73.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 229.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 18.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 213 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 8.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 21.5 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 7097 ورقة بقيمة 415.3 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.