شكرا لقرائتكم خبر عن استيراد 25 ألف طن لحوم و14 ألف طن أسماك خلال أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و 14725 طن سمك و 11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020 ،
وكشف تقرير الرابطة، الذى حصل " الخليج 365 " على نسخه منه ، أن وارادت منتجات الألبان سجلت خلال شهر أغسطس 18848 طن ، كما بلغ إجمالي واردات الحيوانات الحية المستوردة بأغراض التربية والذبح الفوري بلغ 48451 رأس خلال نفس الشهر ، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.
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