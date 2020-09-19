شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 19-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 19-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.15 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 235.15 ريال بما يعادل 62.70 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 215.56 ريال بما يعادل 57.47 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 205.77 ريال بما يعادل 54.86 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 176.37 ريال بما يعادل 47.02 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 137.17 ريال بما يعادل 36.57 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.58 ريال بما يعادل 31.35 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,313 ريال بما يعادل 1,950 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,646 ريال بما يعادل 438.89 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 235,155 ريال بما يعادل 62,698 $

تراجعت أسعار الذهب ، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.