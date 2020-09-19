شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل رجل الصناعة محمد فريد خميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المغفور له بإذن الله محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس ادارة مجموعة النساجون الشرقيون الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الامريكية بعد صراع مع المرض.
وقالت الوزيرة أن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال اقامة مشروعات صناعية متميزة وانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الاسواق العالمية ، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى واخيراً رئاسته للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين .
وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتتقدم الخليج 365 بخالص العزاء في رائد النصاعة محمد فريد خميس.
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