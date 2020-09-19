314 ألف شهادة تحمل القيمة المضافة للمسكن الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت أعداد شهادات تحمل القيمة المضافة للمسكن الأول منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية أغسطس، 314 ألف شهادة، منها 66 ألف شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و248 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وأشار التقرير الشهري لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، إلى استفادة 29 ألف أسرة خلال شهر أغسطس من منتجات البرنامج المختلفة، بينهم 8748 أسرة سكنت منازلها، ليتجاوز إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 253.8 ألف أسرة، منها 84.4 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، إضافة للمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج «سكني» الالكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل الكتروني ضمن 197 مخططا سكنيا توفر أكثر من 173 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الالكترونية لبرنامج «سكني».

وأشار التقرير إلى أن «سكني» يستهدف خلال العام الحالي 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة وفق إجراءات الكترونية ميسرة.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبي تطلعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات الكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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شهادات تحمل القيمة المضافة للمسكن الأول

314,621 شهادة تحمل القيمة المضافة

تتوزع إلى:

66,355 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة

248,266 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري