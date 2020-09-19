شكرا لقرائتكم خبر 314 ألف شهادة تحمل القيمة المضافة للمسكن الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار التقرير الشهري لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، إلى استفادة 29 ألف أسرة خلال شهر أغسطس من منتجات البرنامج المختلفة، بينهم 8748 أسرة سكنت منازلها، ليتجاوز إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 253.8 ألف أسرة، منها 84.4 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.
وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، إضافة للمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.
وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج «سكني» الالكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل الكتروني ضمن 197 مخططا سكنيا توفر أكثر من 173 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الالكترونية لبرنامج «سكني».
وأشار التقرير إلى أن «سكني» يستهدف خلال العام الحالي 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة وفق إجراءات الكترونية ميسرة.
يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبي تطلعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات الكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
شهادات تحمل القيمة المضافة للمسكن الأول
314,621 شهادة تحمل القيمة المضافة
تتوزع إلى:
66,355 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة
248,266 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري
كانت هذه تفاصيل خبر 314 ألف شهادة تحمل القيمة المضافة للمسكن الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.