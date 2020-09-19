شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون و we يتقدمان بعروض مالية لمزايدة الترددات.. واورنج واتصالات يمتنعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤل ، تفاصيل طرح جهاز تنظيم الاتصالات، ترددات جديدة على شركات المحمول بنظام المزايدة، بعد تلقيه طلبات عديدة سابقة من مشغلي المحمول، للحصول على ترددات لتحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت للعملاء، خاصة بعد ارتفاع تزايد الاستهلاك بسبب فيروس كورونا، في المقابل تسعى الدولة لبيع الترددات بأعلى سعر، لذا طرحتها بنظام المزايدة لجميع المشغلين على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي.

وقال المصدر، لـ ”الخليج 365”، إن جهاز تنظيم الاتصالات عقد مزايدة نهاية الأسبوع الماضي، لطرح 60 ميجاهرتز ترددات جديدة على شركات المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، وتقدمت شركتي فودافون والمصرية للاتصالات we بعروض فنية ومالية للحصول على الترددات الجديدة، بينما لم تتقدم شركتي اورنج واتصالات للمزايدة، مضيفا أنه من المقرر إعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن موقفه من المزايدة الاثنين المقبل، بعد تقدم المصرية للاتصالات وفَودافون بعروض لم تزد كثيرا عن المحدد في خطاب عرض الأسعار الصادر عن الجهاز.

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وأشار المصدر، إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات-قبل إجراء مزايدة الترددات-خاطب شركات المحمول خلال شهر يوليو الماضي، للتعرف على احتياجتها من الترددات، وردت شركة فودافون مصر بطلب احتياجها 40 ميجاهرتز، فيما طالبت باقي الشركات بحاجتها لـ 20 ميجا فقط، مضيفا وفي ضوء احتياج الشركات لترددات، قرر الجهاز، طرح ترددات جديدة، وأرسل خطاب للمشغلين خلال شهر أغسطس الماضي، تضمن سعر الترددات، وحدده بمبلغ 150 مليون دولار لكل 10 ميجاهرتز، كما حدد نظام السداد بالدولار الأمريكي، على أن يتم سداد 50% من قسمة الترددات، وتقسيط المبلغ المتبقي على قسطين بالتساوي، وسدادهم خلال 3 سنوات، بالجنيه المصري محسوب على سعر الدولار وقت السداد.

وردا على اعتراض إحدى الشركات التي لم تتقدم للمزايدة بحجة عدم وجود وقت كاف، علق المصدر، قائلا :"جهاز تنظيم الاتصالات استطلع رأي الشركات قبل إجراء المزايدة، وحدد أسعار الترددات وكيفية طرحها قبل الموعد بشهر ونصف، أي أن كافة الشركات كان لديها علم بكافة التفاصيل بمدة كافية لحسم أمرها".