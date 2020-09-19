تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة جنيهين في مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر 851 جنيها للجرام، بعد أن كان يسجل 853 جنيها للجرام، فيما تسجل أوقية الذهب 1953 دولار. أسعار الذهب اليوم: عيار18 سجل 729.42 جنيه. عيار 21 سجل 851 جنيه . عيار 24 سجل 972.57 جنيه. كما شهدت أسعار العملات اليوم استقرارا أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع . Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.44 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.21 جنيه للشراء، 20.54 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

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