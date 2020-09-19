شكرا لقرائتكم خبر عن ميركو بريس تؤكد مصر تحتل المركز الرابع على مستوى العالم فى انتاج الثوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "ميركو بريس" أن مصر أصبحت أحد الموردين الرئيسيين للثوم إلى البرازيل ، حيث أظهرت بيانات هذا العام أنه في الأشهر الثمانية الأولى ، تجاوزت مبيعات المنتج بالفعل 5 ملايين دولار أمريكي ، وفقًا لـ SECEX ، أمانة التجارة الخارجية البرازيلية ، وتم فتح السوق للثوم المصرى في يوليو 2019 وبلغت مبيعات ذلك العام 2،3 مليون دولار أمريكي.
وقالت الوكالة ، إن مصر هي واحدة من منتجي الثوم الرئيسيين في العالم ، وتحتل المرتبة الرابعة بعد الصين والهند وبنجلاديش ، وتحصد 280 ألف طن سنويًا ، مشيرة الى أن أصبحت مصر خامس أكبر مورد للثوم في البرازيل ، بعد الموردين التقليديين مثل الأرجنتين والصين وإسبانيا وتشيلي ، ووفقًا لمايكل جمال قادس ، مدير الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة المصرية، "هناك فرص كبيرة لتصدير الثوم المصري في السوق البرازيلية".
وقالت الوكالة ، إن محصول الثوم في مصر يمتد من سبتمبر إلى يوليو ، ومؤخرا وصلت الصادرات من الدولة الإفريقية إلى 40 ألف طن ، والتي حققت أكثر من 42 مليون دولار، يعتبر الثوم من أقدم النباتات في مصر.
وبحسب سيزار سيماس تيليس ، الملحق الزراعي بالسفارة البرازيلية بالقاهرة ، استوردت البرازيل 165.400 طن من الثوم في عام 2019 ، بقيمة 225 مليون دولار أمريكي ، بزيادة طفيفة عن عام 2018 عندما استوردت السوق البرازيلية 164.8 ألف طن من الثوم من الخارج ، بقيمة تصل إلى 172 مليون دولار أمريكي.
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