شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة تعلن استقرار الأسعار وكيلو الفراخ يبدأ من 23 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اسعار الدواجن اليوم السبت 19-9-2020 استقرارا في السوق المحلى وذلك وفق ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن في السوق المحلى سجلت في المزرعة 23 جنيها للكيلو في حين يصل السعر للمستهلك 26- 28جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

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وكانت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة طالبت بضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 والذى ينص على حظر تداول الدواجن الحية، نظرا للمخاطر التى تتعرض لها البيئة المصرية من تداولها حية، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية من تعدد التداول، وهو ما قد يؤدى إلى إهدار الكثير من الإنتاج.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن تداول الدواجن الحية يمثل خطرا كبيرا على البيئة نظرا، إلى أن طرق نقل المخلفات الناتجة عن ذبح الدواجن فى المحلات التجارية تمثل خطرا صحيا، وأنها تستمر فى المحل لفترات طويلة ويتم تعبئتها إما فى براميل غير صالحة لهذا الغرض أو أقفاص حتى تأتى سيارة المتعهد لسحب هذه المخلفات وهذه السيارات أيضا غير مجهزة لذلك الغرض مما قد يتسبب فى انتشار الفيروسات والأمراض حيث إن تلك السيارات تتحرك لمسافات طويلة

وأكد رئيس شعبة صناعة بالجيزة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تفعيل القانون يساهم فى تخفيض تلك الملوثات، موضحا أن هذا النظام لن يؤثر على عمل عمال تلك المحلات، حيث إن المجازر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تحتاج للعاملين والمتخصصين فى هذا المجال، بالإضافة إلى أن المحل التجارى سيعمل على بيع الدواجن مجمدة وهو ما يعنى أنه لن يكون هناك خسائر مادية لأى طرف من الأطرف فى حال تفعيل القانون.