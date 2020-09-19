شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يهبط إلى 851 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة جنيهين في مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر 851 جنيها للجرام، بعد أن كان يسجل 853 جنيها، فيما تسجل أوقية الذهب 1953 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار18 سجل 729.42 جنيه.

عيار 21 سجل 851 جنيها .

عيار 24 سجل 972.57 جنيه.

الجنيه الذهب 6808 جنيهات .

أوقية الذهب 1953 دولارا.

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ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

صحيح أن الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية ، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

الذهب هو الوسيلة الافضل والاكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.