شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم السبت 19-9-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 19-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى :

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.44 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.44 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.40 جنيه للشراء.

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18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.41 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.40 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي ، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.