شكرا لقرائتكم خبر عن عقد القمة السنوية للاستثمار السياحي ITIC هذا العام افتراضيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار إلغاء فعاليات بورصة لندن السياحية، والتى كان من المقرر أن تنعقد فى نوفمبر المقبل، قررت إدارة البورصة عقد القمة السنوية للاستثمار السياحي ITIC، التي تعقد على هامش سوق السفر العالمي افتراضيا، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2020، وذلك بسبب استمرار قيود السفر العالمية وقواعد الحجر الصحي المفروضة، والإغلاق المحلي في جميع أنحاء أوروبا.

وقال دكتور سعيد البطوطى مستشار منظمة السياحة العالمية، أن القمة تهدف هذا العام إلى مناقشة موضوع "الاستثمار والتمويل وإعادة بناء صناعة السفر والسياحة"، وسيضم الحدث الافتراضي لوحة وزارية للاستثمار، وقمة استثمار افتراضية رفيعة المستوى، ومعرض افتراضي وجلسات تواصل سريع لتقديم الوجهات وأصحاب المشاريع السياحية والعارضين، فرصة فريدة لمناقشة الشراكات والتواصل مع المستثمرين على مستوى العالم.

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وسيرأس القمة الدكتور طالب الرفاعي رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، والذي يقول: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع WTM في هذا الحدث المهم للغاية وفي هذه الأوقات الصعبة، يعد النهوض بالاقتصاد أمرًا ضروريًا، ويمكن أن يكون الاستثمار في السياحة عاملاً رئيسيًا لإعادة بناء الصناعة ".

وسيركز هذا الحدث الافتراضي على استعادة الروابط التجارية وتطويرها بين الوجهات وأصحاب المشاريع السياحية والمستثمرين، والاستعداد لاستعادة السوق في فترة ما بعد COVID.