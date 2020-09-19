الذهب يربح مع تراجع الدولار .. التوقعات الاقتصادية تدعم الإقبال

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب أمس، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ضعف الدولار، إذ أثرت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة سلبا في آمال التعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1953.70 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، وصعد 0.6 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1961.30 دولار. ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل انخفاض أسبوعي، ما يزيد جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وربح الذهب قرابة 29 في المائة منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.

وفي استمرار لهذا الاتجاه، تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

وأمس الأول، قال بنك إنجلترا المركزي “إنه يدرس أسعار فائدة سلبية”، بينما ألمح بنك اليابان المركزي إلى استعداده لزيادة التحفيز.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلى 27.16 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.2 في المائة إلى 942.06 دولار وزاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2347.21 دولار.

وتمسك الدولار بنطاقات ضيقة للتداول أمس، لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات مناظرة رئيسة، بعد أن ألقت بيانات سلبية بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية، بينما أسهمت تعليقات إيجابية من وزير المالية في نيوزيلندا في دعم عملة البلاد.

وتخلى الدولار عن مكاسب حققها بعد أن قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتحديث توقعاته الاقتصادية هذا الأسبوع لينزل إلى منطقة سلبية أمس الأول. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 92.923 مقابل سلة من العملات الرئيسة، ويتجه صوب تكبد خسارة 0.3 في المائة في الأسبوع.

وأظهرت بيانات أمريكية أن طلبات إعانة البطالة ظلت مرتفعة عند 860 ألف طلب، بينما انخفض نشاط البدء في تشييد المنازل وتراجع مؤشر للأعمال.