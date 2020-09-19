شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: ندعم دور الجمعيات العلمية فى نشر الثقافة والوعى الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقدر جهود ودور الجمعيات العلميه في نشر الثقافة والوعي الضريبي في المجتمع ، من خلال الأنشطة المختلفة التى تقوم بها ومنها الندوات وورش العمل .

وقال إن المصلحة ترحب دائمًا بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات العلمية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى لنشر الوعى الضريبى ، وتقديم كل الدعم لهم .

كما أكد الدكتور"عرفان فوزي " الأمين العام للجمعية العلميه للتشريع الضريبي بأن الجمعيه مهتمة جدا بهذا الموضوع وسبق لها عقد ندوات وبرامج تدريبيه كثيرة منذ الإعلان عن بدء المنظومة الالكترونية مضيفًا أن هذه الورشة سوف يتم تنظيمها أكثر من مرة في الأيام القادمة نظرًا للإقبال الشديد والرغبة في التعرف على كيفيه التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول المنظومة الالكترونية الجديدة .

وتناول " ثروت عبد الباقي" وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية بالشرح كيفيه التعامل مع المنظومة في إدخال ضريبة المرتبات واستعرض في شرح تفصيلي لكيفية ادخال نماذج 2 و3 ونموذج 4 مرتبات وكيفيه السداد ، ثم استعرض نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وهى نماذج 42 و 43و 44و 45 ، كما قام بشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا .

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وقام الدكتور محسن الجبار "مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بشرح إقرار ضريبة القيمة المضافة والتعامل مع وظائف الإقرار بمنصة منظومة الإقرار الالكتروني ، وكيفية التعامل مع كل حالات إدخال فواتير الشراء وفواتير البيع .

وتناول " الجيار " بالشرح الإطار العام لخطة تطوير المصلحة ومنظومة الفواتير الالكترونية وأهدافها والفوائد التي تعود على الممولين وقام بشرح الدليل التعريفي للمنظومة ، وكيفية الاستعداد والتسجيل بمنظومة الفواتير وكذلك شرح دليل التسجيل.

وفي سياق متصل قال الدكتور"ماجد ابوتكية " مقرر البرنامج وعضو لجنه التدريب بالجمعية أن غالبية الحضور من المحاسبين بالإضافة إلى المحامين وأكثر الحضور من الشباب وأن هذه الورشه قد لاقت نجاحًا كبيرا ،وهذا واضح من استطلاعات الرأي التي أجريت مع المتدربين ، والذين اثنوا على أداء المحاضرين وعلى حسن التنظيم .

ومن جانبه أضاف الدكتور"رابح رتيب " نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيه أن مثل هذه البرامج لم تكن لتنجح لولا التعاون المثمر والبناء بين مصلحه الضرائب المصرية والجمعية العلمية للتشريع الضريبي وان هدفنا ورسالتنا واضحة وهي نشر الوعي والثقافة الضريبية وقدم الشكر إلى أكاديمية السادات للعلوم الادارية التي فتحت لنا أبوابها لتنفيذ مثل هذه البرامج المهنيه الهامه.

وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشة والرد على كافة الاستفسارات وحل كل المشاكل المرتبطة بالإقرار الالكتروني ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية .