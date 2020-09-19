شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 19-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء .

15.79 جنيه للبيع .

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

وبحث مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضى الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة فى ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفى بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وفى ضوء قرارات البنك المركزى ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتى تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهى 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.