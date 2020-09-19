شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: لا تهاون مع شركات المقاولات المقصرة وجودة التشطيبات أبرز معايير التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، برفقة مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى وجهاز المدينة والمشروعات.

وتفقد المهندس صلاح حسن، ومرافقوه، خلال الجولة، مشروع الاسكان الاجتماعى بأحياء (النور - الفردوس - الزيتون)، لمتابعة سير الأعمال وجودة التشطيب الداخلى للوحدات وأعمال التشجير، وتنسيق المواقع للعمارات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق "الإسكان الاجتماعى"، سرعة الانتهاء من أعمال التشطيب والالتزام بجداول التسليم، وتجهيز الوحدات للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الاسكان الاجتماعى في أقرب وقت.

وأضاف المهندس صلاح حسن، أن الجولة، تأتى فى إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعى فى انحاء الجمهورية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

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من جانبه، أكد المهندس علاء منيع، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى متابعة مشروعات "الإسكان الاجتماعى"، ولا سيما جودة تشطيب الوحدات، وأعمال المرافق التي تنفذ بالمشروعات.