شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020 في مصر، استقرار ملحوظ على أسعار أمس، إذ بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 853 جنيها للجرام، مع استقرار سعر أوقية الذهب عند 1954 دولار.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 731.15 جنيه

عيار 21 : 853 جنيها

عيار 24 : 974.85 جنيه

الجنيه الذهب : 6824 جنيها

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السعر العالمي : 1954 دولارا

وهناك 3 قواعد تتحكم في أسعار الذهب، وهي على الترتيب سعر أوقية الذهب عالمياً والتي إذا شهدت اي هبوط فستتراجع الأسعار هنا في مصر، وسعر صرف الدولار وإذا انهار سعر الدولار تراجعت أسعار الذهب وأخيرا عوامل العرض والطلب ولكنها غير مؤثرة بصورة كبيرة.

وقد يتساءل البعض، متي تتراجع أسعار الذهب لمستويات عام 2019؟ سنجد أنها مرتبطة بالعوامل السابقة، فإذا اجتمعت أو على الأقل تحققت أولي أسباب الانخفاض وهي تراجع حاد في الأسعار العالمية، سيحقق الذهب تراجعاً كبيرا في مصر.

سعر أوقية الذهب عالمياً سجل ارتفاعا بلغت نسبته 27.2% خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2020 ليربح حائزو المعدن النفيس قرابة 413 دولار فى كل أوقية لديهم، وهي قيمة مرتفعة جدا لم يتم يحققها منذ قرابة عقد من الزمان.

أسعار الذهب ارتفعت في مصر من 680 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة إلي 853 جنيها للجرام الآن، ليكسب حائزو الذهب في مصر 188 جنيها فى الجرام الواحد، بنسبة ارتفاع 30% منذ بداية العام الجارى حتي هذه اللحظة.