شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية شباب الأعمال يدعو لمناقشة مبادرة حول تحدي المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أعضاء لجنة الزراعة بالجمعية لمناقشة المبادرة المقدمة من المهندس خالد خليل عضو مجلس إدارة الجمعية السابق، والتي تتناول أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهو تحدي المياه، والذي يعد من أكبر التحديات وأكثرها إلحاحاً، لما له من تأثير مباشر على حياة المصريين والزراعة التي هي مصدر غذائهم والأولية الأولى لمصر.

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وأضاف "الجبلي"، لـ"الخليج 365"، أن المبادرة المطروحة تقوم على إجراء توعية على مستوى الجمهورية بضرورة الإسراع للتحول إلى أساليب الري الحديثة، التي توفر كم هائل من المياه يمكن استخدامها لزراعة المزيد من الأراضي والمحاصيل، مما له أثر مباشر على الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد، وكذلك إعادة تنظيم الخريطة الزراعية، والتركيز على المحاصيل قليلة الاستخدام للمياه والعكس، كما يتطلب تطبيق المبادرة برامج يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وحلول سريعة استرشادية وتمويلية ليتمك المزارعين الراغبين في التحول إلى أساليب الري الحديثة من إمكانية عمل ذلك.

وتابع أنه سوف يتم العمل على تلك المبادرة، بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والأطراف والمؤسسات المعنية وهم وزارات الزراعة، الري، المالية، البنك المركزي المصري، وبالإضافة إلى المزارعين الذين قاموا بالفعل بهذا التحول وغيرهم من الراغبين في تطبيق ذلك التحول للخروج بتوصيات ومبادرة قومية تحقق المصلحة للوطن والمزارعين والمؤسسات المالية المختلفة.